В Севастополе громко и дым — что происходит

«Ориентировочно до 10.00 в районе Севастопольской бухты флот проводит тренировки по задействованию систем оповещения и установке дымовых завес (применения табельных средств маскировки). Дыма в бухте будет много. Напоминаю, что запах неприятный, но это безопасно для здоровья», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.