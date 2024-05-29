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В Севастополе громко и дым — что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Громкие звуки и дымовая завеса, которые жители и гости города могут слышать и наблюдать в среду утром, связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочно до 10.00 в районе Севастопольской бухты флот проводит тренировки по задействованию систем оповещения и установке дымовых завес (применения табельных средств маскировки). Дыма в бухте будет много. Напоминаю, что запах неприятный, но это безопасно для здоровья», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.

учения