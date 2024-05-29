В Астане осудили бывшего директора хлебной базы

«Он подозревался в покушении к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов за увод от уголовной ответственности по факту хищения зерновых культур в особо крупном размере. Настоящим приговором за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество осуждены Барабаш И. и Демесинов Т. к 10 годам лишения свободы каждый».
Кроме того, приговором суда № 2 г. Костанай оглашен приговор в отношении адвоката Костанайской коллегии адвокатов Бранцева О. В. Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
«Бранцев О. В. под предлогом дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов за увод от уголовной ответственности, незаконно завладел денежными средствами своего подзащитного Сансызбаева А. К. в размере 600 тыс. тенге. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 12 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе».
Приговор не вступили в законную силу.
«Напоминаем, что взяткодатели и посредники во взяточничестве наряду со взяткополучателями лишены возможности в условно-досрочном освобождении. За дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности, лишение воинских званий, классных чинов, госнаград
и т. д.Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или в отношении него имело место вымогательство. Во всех остальных случаях взяткодатель — несет уголовное наказание».
Антикор напомнил казахстанцам о том, что лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом, оказывающее содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежное вознаграждение.