В Астане осудили бывшего директора хлебной базы

«Напоминаем, что взяткодатели и посредники во взяточничестве наряду со взяткополучателями лишены возможности в условно-досрочном освобождении. За дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности, лишение воинских званий, классных чинов, госнаград и т. д. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или в отношении него имело место вымогательство. Во всех остальных случаях взяткодатель — несет уголовное наказание».