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Глава Полтавского района Омской области дал показания после ДТП

Сообщается, что в больницу Александр Милашенко попал сразу после аварии.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко поговорил с сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщили в ГТРК «Иртыш».

Уточняется, что Милашенко оказался в областной клинической больнице сразу после аварии. Именно там его и опросили сотрудники ГАИ. Проверка продолжается. В отношении главы района составлено два протокола — за выезд на встречку и оставление места ДТП.

Ранее мы сообщали, что Александр Милашенко стал виновником аварии вблизи села Воронцовка. С места ДТП он скрылся. Местные жители объясняют это тем, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии он не вышел на работу, позже стало известно, что чиновник взял больничный.