Глава Полтавского района Омской области дал показания после ДТП

Ранее мы сообщали, что Александр Милашенко стал виновником аварии вблизи села Воронцовка. С места ДТП он скрылся. Местные жители объясняют это тем, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии он не вышел на работу, позже стало известно, что чиновник взял больничный.