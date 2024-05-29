Глава Полтавского района Омской области дал показания после ДТП

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко поговорил с сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщили в ГТРК «Иртыш».
Уточняется, что Милашенко оказался в областной клинической больнице сразу после аварии. Именно там его и опросили сотрудники ГАИ. Проверка продолжается. В отношении главы района составлено два протокола — за выезд на встречку и оставление места ДТП.
Ранее мы сообщали, что Александр Милашенко стал виновником аварии вблизи села Воронцовка. С места ДТП он скрылся. Местные жители объясняют это тем, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии он не вышел на работу, позже стало известно, что чиновник взял больничный.