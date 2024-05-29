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На городском вокзале Зеленоград — Крюково появился еще один переход — Собянин

Открылся новый подземный переход на московский городской вокзал Зеленоград — Крюково через улицу Ленина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

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«Теперь у горожан есть еще один безопасный вход на вокзал с лифтом и эскалатором. Также подземный переход со стороны Новокрюковской улицы оборудовали пандусом с навесом», — написал мэр Москвы.

Зеленоград — центр российской микроэлектроники, который сейчас активно развивается. Поэтому вокзал строили с перспективой на будущее. Сегодня он принимает более 31 тысячи человек в сутки — за год пассажиропоток вырос почти на треть.

В будущем здесь пройдет первая в стране высокоскоростная магистраль. Она соединит Москву с Санкт-Петербургом. Дорога от Зеленограда до Северной столицы займет примерно два часа. Уже сейчас на московском городском вокзале Зеленоград — Крюково останавливаются поезда «Сапсан».

Собянин Сергей