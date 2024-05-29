Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 дел, которые нужно завершить перед отпуском

В преддверии сезона отпусков многие люди выбирают место, даты и компанию для путешествия. Однако, чтобы отдых прошел спокойно и беззаботно, также рекомендуется завершить список дел перед отъездом. На что стоит обратить внимание — в материале Zakon.kz.

Источник: freepik

Подготовка к отпуску может быть как приятным ожиданием, так и небольшой головной болью. Но хорошо спланированные шаги перед отдыхом могут значительно упростить жизнь и сделать ваше времяпровождение еще более комфортным. Давайте рассмотрим список из 10 важных дел, которые стоит завершить перед тем, как уйти в отдых.

Что нужно сделать перед отпуском?

На работе

Начнем с работы, ведь туда нужно будет возвращаться. За 1−2 недели до отъезда рекомендуется предупредить не только руководство, но и коллег, чтобы не подвести тех, с кем у вас пересекается работа. А еще лучше к дате отъезда закрыть все открытые задачи или проекты, чтобы не оставлять незавершенные дела. Если вы часто контактируете с людьми, сделайте рассылку о периоде отсутствия. Нелишним будет проверить сроки и дедлайны проектов.

Дома

Чтобы не волноваться за домашнее хозяйство во время отдыха, за неделю до отъезда рекомендуется сделать следующее:

  • Позаботьтесь о питомцах. Если у вас есть домашние животные, за 2−3 дня договоритесь с тем, кто будет о них заботиться во время вашего отсутствия. Сделать это нужно заранее, поскольку у человека может возникнуть аллергия или другие причины. Также соберите все необходимое для питомца: корм и личные вещи.

  • Уход за растениями и цветами. Перед отъездом не только полейте цветы, но и залейте воду в поддон для горшков. А лучше оставьте ключи от квартиры родным или близким и попросите в отведенное время поливать растения.
  • Экологичное потребление. Перед отъездом не покупайте скоропортящиеся продукты. Чем меньше продуктов останется в холодильнике, тем меньше вероятность, что они испортятся и образуется неприятный запах.
  • Чистота в доме — порядок в голове. Сделайте уборку дома и поменяйте постельное белье перед отъездом. Отдохнувшим вы вернетесь в чистый и уютный дом.

В путь

Когда дела по работе и дому будут завершены, можно приступить к самому приятному моменту — сбору личных вещей.

Важно: За неделю проверить срок действия документов или не утеряны ли они. В Казахстане их можно обновить ускоренно за 1−2 дня. Но все же лучше подстраховаться за неделю и уточнить у членов семьи, компании, партнера, чтобы все документы были на месте. Также распечатайте документы, посадочный талон и страховку. Как известно, главное в путешествии — это документы и деньги.

К слову о деньгах, несмотря на то, что сейчас развит безналичный расчет, лучше обналичьте небольшую сумму или обменяйте валюту, если едете за границу.

Сдайте анализы и сходите к врачу. На новом месте вас ожидает другой климат, еда и условия. Поэтому желательно подготовить организм к дороге и собрать дорожную аптечку с самыми необходимыми препаратами.

Конечно, у каждого человека или семьи есть свой обязательный набор вещей в зависимости от устоя жизни. Но надеемся, что этот список поможет собраться и максимально насладиться отдыхом без лишних хлопот. Ведь хорошо спланированный отпуск начинается с хорошей подготовки.

туризм и отдых
здоровье