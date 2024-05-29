10 дел, которые нужно завершить перед отпуском

Начнем с работы, ведь туда нужно будет возвращаться. За 1−2 недели до отъезда рекомендуется предупредить не только руководство, но и коллег, чтобы не подвести тех, с кем у вас пересекается работа. А еще лучше к дате отъезда закрыть все открытые задачи или проекты, чтобы не оставлять незавершенные дела. Если вы часто контактируете с людьми, сделайте рассылку о периоде отсутствия. Нелишним будет проверить сроки и дедлайны проектов.



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