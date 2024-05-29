В Екатеринбурге скорость электросамокатов снизят до 5 км/ч

Также в документе будут описаны зоны, где нельзя будет припарковать арендованные электросамокаты. Всю территорию Екатеринбурга таким образом поделят на несколько территорий. На каждой будет свой скоростной режим для движения на электросамокате. Правда, коснется это лишь арендованных аппаратов — у них в данных зонах будет автоматически снижаться скорость. Тех же, кто ездит на частных электросамокатах ограничение скорости не коснется. Всего будет три скоростные зоны — до 5, до 10 и до 15 километров в час.