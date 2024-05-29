В Екатеринбурге скорость электросамокатов снизят до 5 км/ч

Администрация Екатеринбурга планирует взять электросамокаты в городе под контроль. Для этого будет разработано соглашение с кикшеринговыми компаниями, которые и сдают в аренду эту аппаратуру.
— Формирование документа происходит во взаимодействии с кикшеринговыми компаниями, — прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. — Соглашение обозначит пространства Екатеринбурга, где использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет запрещено. Такие зоны отметят специальными знаками. Ограничение коснется как кикшеринговых, так и частных электросамокатов.
Также в документе будут описаны зоны, где нельзя будет припарковать арендованные электросамокаты. Всю территорию Екатеринбурга таким образом поделят на несколько территорий. На каждой будет свой скоростной режим для движения на электросамокате. Правда, коснется это лишь арендованных аппаратов — у них в данных зонах будет автоматически снижаться скорость. Тех же, кто ездит на частных электросамокатах ограничение скорости не коснется. Всего будет три скоростные зоны — до 5, до 10 и до 15 километров в час.
При этом соглашение в дальнейшем может быть доработано и в нем появятся новые пункты.
— Решение об этом примет особая рабочая группа из представителей муниципалитета, ГАИ и кикшеринговых компаний, — добавляют в мэрии. — Предложения смогут вносить как члены совета, так и жители уральской столицы.
Если в городе появятся новые компании, сдающие электросамокаты в аренду, то их включат в соглашение. Пока что само соглашение не действует. Оно вступит в силу лишь с середины июня.