Новый туристический маршрут свяжет Мангистаускую область с Узбекистаном

«Предлагаю, продолжить работу в данном направлении. Уверен, что реализация совместных трансграничных проектов положительно повлияет на рост туристского потока между Казахстаном и Узбекистаном. “Табаррук Зиёрат” — это уникальный турпродукт, объединяющий не только древние города и памятники, а главное общую историю тюркских государств. Уверен, что у наших стран множество туристических дестинаций, которые мы могли бы продвигать на рынке. Одной из динамично развивающихся туристских направлений в Казахстане в последние годы стала Мангистауская область. Регион привлекает путешественников не только своей красивой природой, курортами, но и богатой историей со множеством загадок. В этой связи, предлагаем разработать новый маршрут, который будет соединять Мангистаускую область с регионами Узбекистана. В данном контексте, полагаю необходимым рассмотреть возможность расширения направлений регулярных прямых авиарейсов», — сказал Ермек Маржикпаев.