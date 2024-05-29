В Керчи на три дня отключат воду — список адресов

«В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водопроводе Ду-700мм и ДУ-500 мм будет ограничено водоснабжение в период с 9 утра четверга 30 мая до 9 утра 31 мая, а также с 7 утра 31 мая до 9 утра 1 июня», — сказано в сообщении.