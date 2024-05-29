Горячей воды не будет: «Теплосеть» начала испытания в Адмиралтейском районе

Сегодня, 29 мая, «Теплосеть» начала испытания в Адмиралтейском районе. Это значит, что горячей воды в некоторых домах не будет в течение нескольких дней. Специалистам предстоит проверить на плотность и прочность более 200 километров тепловых сетей. Завершить работы планируют 6 июня. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе компании.