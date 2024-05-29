Горячей воды не будет: «Теплосеть» начала испытания в Адмиралтейском районе

Сегодня, 29 мая, «Теплосеть» начала испытания в Адмиралтейском районе. Это значит, что горячей воды в некоторых домах не будет в течение нескольких дней. Специалистам предстоит проверить на плотность и прочность более 200 километров тепловых сетей. Завершить работы планируют 6 июня. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе компании.
— Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры, — отметили специалисты.
Так, в зону испытаний вошли следующие улицы и проспекты: Измайловский, Троицкий, Вознесенский, Римского-Корсакова, а также 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 13-я Красноармейские, Парфеновская, Малая Митрофаньевская, Глинки, Большая Морская, Малая Морская, Якубовича, Почтамтская, Большая Подьяческая, Малая Подьяческая. Обследования затронут переулки Советский, Державинский, Бойцова, Красноградский, Львиный, Никольский и Конногвардейский.
Кроме того, тепловые сети проверят на Английской набережной, набережной Обводного канала, Адмиралтейского канала и канала Грибоедова, а также на бульварах Конногвардейский и Измайловский. Работы проведут на площадях Исаакиевская, Дворцовая, Труда и на участке Балтийского вокзала и Митрофаньевского шоссе.
Жителей района призвали позвонить в городской мониторинговый центр по номеру 004, если на магистралях появятся любые повреждения коммуникаций. При этом не стоит подходить к месту вытекания воды, даже если рядом с ним припаркована машина. Это может быть опасно.