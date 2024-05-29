«Это потрясающая работа». Глава IFA высоко оценил подготовку к Играм БРИКС в Казани

«То, что делает Казань, — это потрясающая работа. Они проведут великолепные Игры БРИКС. Следующие Игры БРИКС пройдут в Бразилии в 2025 году. Мы ведем переговоры со странами БРИКС при поддержке России, чтобы соревнования получили тот формат и единство, которое еще не существует сегодня», — приводит его слова портал Inside the Games.