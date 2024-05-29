«Это потрясающая работа». Глава IFA высоко оценил подготовку к Играм БРИКС в Казани

Казань проведет великолепные Игры БРИКС. Такое мнение высказал глава Международной ассоциации дружбы Жером Вальке.
«То, что делает Казань, — это потрясающая работа. Они проведут великолепные Игры БРИКС. Следующие Игры БРИКС пройдут в Бразилии в 2025 году. Мы ведем переговоры со странами БРИКС при поддержке России, чтобы соревнования получили тот формат и единство, которое еще не существует сегодня», — приводит его слова портал Inside the Games.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Церемония открытия соревнований пройдет в Деревне Универсиады в формате театрального представления. Всего на соревнования в Казань приедут более 4,7 тыс. человек из 74 стран, включая 10 государств-участников БРИКС. Для соревнований задействуют 17 спортивных объектов города.
На Играх планируется разыграть 389 комплектов медалей. За них поборются свыше 3,6 тыс. иностранных спортсменов и порядка 1,1 тыс. россиян в составе сборной страны.