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В честь Дня защиты детей в Ташкенте бесплатно покажут сказочные и приключенческие фильмы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В честь Дня защиты детей 1 июня во всех кинотеатрах и дворцах молодежного творчества республики детям бесплатно покажут детские фильмы «Парининг совғаси» и «Қуёш таъми», передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В Национальном дворце кино в Ташкенте, помимо кинопоказов, также организуют шоу с участием героев мультфильмов и викторины с призами для победителей.

Фильмы созданы совместно с узбекскими и российскими кинематографистами, они будут транслироваться на двух языках.

Фильм «Парининг совғаси» (Подарок феи) снял Фарход Махмудов, заслуженный артист России, известный актер. Сказочная картина предназначена для детей старше 6 лет.

Фильм «Қуёш таъми» (Вкус солнца) снят совместно с кинокомпанией «Спутник Восток Продакшн» в жанре семейного фэнтези. Он рассказывает историю обычной семьи из Москвы, ставшей участниками странных приключений во время путешествия по Узбекистану.