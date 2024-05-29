В честь Дня защиты детей в Ташкенте бесплатно покажут сказочные и приключенческие фильмы

В Национальном дворце кино в Ташкенте, помимо кинопоказов, также организуют шоу с участием героев мультфильмов и викторины с призами для победителей.
Фильмы созданы совместно с узбекскими и российскими кинематографистами, они будут транслироваться на двух языках.
Фильм «Парининг совғаси» (Подарок феи) снял Фарход Махмудов, заслуженный артист России, известный актер. Сказочная картина предназначена для детей старше 6 лет.
Фильм «Қуёш таъми» (Вкус солнца) снят совместно с кинокомпанией «Спутник Восток Продакшн» в жанре семейного фэнтези. Он рассказывает историю обычной семьи из Москвы, ставшей участниками странных приключений во время путешествия по Узбекистану.