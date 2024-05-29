Суд приостановил работу скандального оптового рынка под Челябинском

Напомним, что торговлю в Кременкуль перенесли после закрытия в Челябинске Каширинского рынка, на месте которого строят элитный ЖК. С тех пор как это произошло, жители пригорода жалуются на мусор, перекрытые и разбитые дороги, загазованность от обилия фур и другие неудобства. О проблеме узнал глава СК Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку. В результате осенью прошлого года силовики закрыли рынок в рамках уголовного дела по статье о халатности.