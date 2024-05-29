Суд приостановил работу скандального оптового рынка под Челябинском

Прокуратура Челябинской области добилась через суд приостановки деятельности оптового рынка в поселке Кременкуль. Торговая площадка переехала в пригород с Северо-запада Челябинска, с тех пор жители жалуются во все инстанции на разбитые дороги, автомобильные выхлопы и антисанитарию, передает корреспондент chel.aif.ru.
По информации областной прокуратуры, рынок проверяли по обращению все тех же жителей. Выяснилось, что предприятие торговли работает без необходимых разрешений. Кроме того, административное здание рынка не соответствует требованиям пожарной безопасности. Также отсутствует надлежащий паспорт безопасности.
«В этой связи прокурор обратился в суд с иском о признании деятельности индивидуальных предпринимателей по организации оптово-розничного рынка незаконной, приостановлении деятельности оптово-розничного рынка до получения соответствующего разрешения органа местного самоуправления, паспорта безопасности рынка, а также до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности», — сообщили в прокуратуре.
Сосновский районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение в силу пока не вступило.
Напомним, что торговлю в Кременкуль перенесли после закрытия в Челябинске Каширинского рынка, на месте которого строят элитный ЖК. С тех пор как это произошло, жители пригорода жалуются на мусор, перекрытые и разбитые дороги, загазованность от обилия фур и другие неудобства. О проблеме узнал глава СК Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку. В результате осенью прошлого года силовики закрыли рынок в рамках уголовного дела по статье о халатности.
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