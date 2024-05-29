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В Кемерове задержали мужчину, который ударил 8-летнего ребёнка на самокате

В полицию с заявлением обратилась мама мальчика.

Как сообщают кемеровские полицейские, в областной столице задержали 26-летнего мужчину, который ударил 8-летнего ребёнка.

Это произошло возле общежития на проспекте Московском, 23: мужчина ударил катавшегося на самокате мальчика, отчего тот упал на асфальт. Ранее с заявлением о привлечении к ответственности нападавшего обратилась мать ребёнка.

Злоумышленником оказался местный житель. Мужчина пояснил, что сделал замечание мальчику, который катался рядом с проезжающими машинами, но тот проигнорировал и грубо ответил взрослому, и тогда кемеровчанин ударил ребенка.

Мальчик уже прошёл судмедэкспертизу для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. По результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.