В Кемерове задержали мужчину, который ударил 8-летнего ребёнка на самокате

Как сообщают кемеровские полицейские, в областной столице задержали 26-летнего мужчину, который ударил 8-летнего ребёнка.
Это произошло возле общежития на проспекте Московском, 23: мужчина ударил катавшегося на самокате мальчика, отчего тот упал на асфальт. Ранее с заявлением о привлечении к ответственности нападавшего обратилась мать ребёнка.
Злоумышленником оказался местный житель. Мужчина пояснил, что сделал замечание мальчику, который катался рядом с проезжающими машинами, но тот проигнорировал и грубо ответил взрослому, и тогда кемеровчанин ударил ребенка.
Мальчик уже прошёл судмедэкспертизу для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. По результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.