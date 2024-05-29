Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе к 1 сентября капитально отремонтируют школу № 119

В Уфе к 1 сентября капитально отремонтируют школу № 119.

Источник: Башинформ

В Уфе к 1 сентября в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2024−2026 годы капитально отремонтируют школу № 119. В эти дни там идут фасадные и отделочные работы.

«К сентябрю этого года школа № 119 преобразится до неузнаваемости. Здесь уже полным ходом идет капитальный ремонт. Подрядная организация с опытом, чувствуется ответственный и профессиональный подход. Сейчас ведутся фасадные и отделочные работы. Планируется также благоустройство прилегающей территории и обновление оснащения школы. Задача — завершить работы раньше обозначенных сроков, чтобы спокойно подготовиться к новому учебному году», — рассказал в своих соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

образование