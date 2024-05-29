В Уфе к 1 сентября капитально отремонтируют школу № 119.

«К сентябрю этого года школа № 119 преобразится до неузнаваемости. Здесь уже полным ходом идет капитальный ремонт. Подрядная организация с опытом, чувствуется ответственный и профессиональный подход. Сейчас ведутся фасадные и отделочные работы. Планируется также благоустройство прилегающей территории и обновление оснащения школы. Задача — завершить работы раньше обозначенных сроков, чтобы спокойно подготовиться к новому учебному году», — рассказал в своих соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.