Взрослые дети на шее у родителей: в чем причины

Существует и другая причина инфантильности взрослых детей — плохой пример бесконтрольной траты денег родителями. Умению планировать бюджет, свои доходы и расходы необходимо учить с детства. В современном мире, где много рекламы, как купить желаемое в кредит, значительно сложнее оставаться в рамках семейного бюджета. Если это получалось у родителей и они научили этим правилам детей, то срывов с дорогими покупками у тех в будущем не будет. Если же родители сами регулярно впадали в расточительство, а затем искали помощи у своих престарелых пап и мам, то ожидать чудес не стоит. Дети копируют финансовое поведение взрослых, и в будущем они, скорее всего, будут постоянно нуждаться в деньгах.