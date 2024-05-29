В Ташкенте и Коканде выявили еще несколько незаконных случаев отправки в паломничество

В частности, в ходе серии точечных операций удалось пресечь деятельность жителя Чиланзарского района Ташкента. По информации правоохранителей, он получал крупные деньги за оформление визовых документов для совершения хаджа в Саудовскую Аравию. Оперативники поймали его при помощи подставного лица при получении 8,5 тысячи долларов.
Сотрудник туристической фирмы в Ташкенте был задержан при получении 5,5 тысячи долларов в обмен на отправку человека в паломничество по поддельным документам.
Управляющий и сотрудник другой туристической фирмы Ташкента были задержаны за мошенничество: они требовали с человека 8,5 тысячи долларов за помощь в организации паломничества, несмотря на уже оплаченный счет.
Менеджер туристической фирмы в Коканде был задержан при получении 10 тысяч долларов в обмен на отправку двоих граждан Узбекистана в Саудовскую Аравию. Сотрудник еще одной кокандской турфирмы также был задержан при получении 3 тысяч долларов в обмен на отправку местного жителя в паломничество.
В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела и проводится предварительное следствие.
СГБ напоминает, что хадж организуется Комитетом по делам религии Узбекистана по договору со службой хаджа Саудовской Аравии, другим организациям не разрешается заниматься такой деятельностью.