В Ташкенте и Коканде выявили еще несколько незаконных случаев отправки в паломничество

Менеджер туристической фирмы в Коканде был задержан при получении 10 тысяч долларов в обмен на отправку двоих граждан Узбекистана в Саудовскую Аравию. Сотрудник еще одной кокандской турфирмы также был задержан при получении 3 тысяч долларов в обмен на отправку местного жителя в паломничество.