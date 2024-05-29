Пермский край накрыло восьмое за месяц арктическое вторжение

По данным метеорологов, в этот раз его воздушная масса будет холоднее предыдущих, так как поступает с Канадской Арктики. По мере продвижения арктическое вторжение сдвигается на юг, но ночь на 29 мая стала холодной и для севера региона, где температура воздуха опустилась до 0… −2˚C.