Пермский край накрыло восьмое за месяц арктическое вторжение

Восьмое за месяц арктическое вторжение накрыло Пермский край 28 мая, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
По данным метеорологов, в этот раз его воздушная масса будет холоднее предыдущих, так как поступает с Канадской Арктики. По мере продвижения арктическое вторжение сдвигается на юг, но ночь на 29 мая стала холодной и для севера региона, где температура воздуха опустилась до 0… −2˚C.
Днём 29 мая метеорологи прогнозируют холодный дождь, который пройдёт в центральной части Пермского края. Как рассказала «Вести Пермь» начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра Евгения Пищальникова, 29 мая станет очень холодным, ветреным и дождливым днём.
В последующие дни влияние арктического вторжения продолжит ощущаться — температура будет понижаться. Ночь на 30 мая будет очень холодной, говорят в ГИС-центре ПГНИУ.
«Заморозки охватят всю северную половину края, в Перми также может быть около 0˚. Лишь на юге края благодаря облачности до +5˚», — уточняют специалисты.
По данным экспертов, после этого в Пермском крае может начаться постепенное потепление.