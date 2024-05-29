Полпред губернатора избран главой Таймыра

Как писал «Ъ-Сибирь», в качестве кандидатов на этот пост были зарегистрированы полпред губернатора Красноярского края Алексей Членов, инженер-программист МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации муниципального района», депутат райсовета Евгений Баранов, а также Алексей Кашин. Действующий глава Таймыра Евгений Вершинин участие в конкурсе не принимал.
Господа Членов и Баранов прошли конкурсный отбор, состоявшийся 28 мая. Как сообщил председатель конкурсной комиссии — заместитель начальника управления территориальной политики красноярского губернатора Сергей Протасов, они «были наиболее подготовлены и представили достаточно хорошие программы развития территории».
В ходе сессии за кандидатуру Алексея Членова проголосовали 18 депутатов из 19, уточнил первый вице-губернатор Сергей Пономаренко.