Полпред губернатора избран главой Таймыра

Как писал «Ъ-Сибирь», в качестве кандидатов на этот пост были зарегистрированы полпред губернатора Красноярского края Алексей Членов, инженер-программист МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации муниципального района», депутат райсовета Евгений Баранов, а также Алексей Кашин. Действующий глава Таймыра Евгений Вершинин участие в конкурсе не принимал.