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Красноярский БК «Енисей» объявил об уходе Ксэвьера Рэтан-Мэйса

Ксэвьер Рэтан-Мэйс покинул баскетбольный клуб «Енисей».

Источник: Соцсети

29 мая красноярский баскетбольный клуб «Енисей» объявил об уходе канадского защитника Ксэвьера Рэтан-Мэйса. По данным СМИ, 30-летний игрок может подписать контракт с мадридским «Реалом».

— Канадец стал самым результативным игроком Единой лиги ВТБ, попутно побив рекорд — 991 очко за один сезон. Получил награды лучшего дебютанта и MVP сезона-2023/24 по версии игроков Единой лиги, — сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

«Енисей» поблагодарил Ксэвьера за яркий сезон и пожелал новых рекордов.

Напомним, в начале мая сибирскую команду покинул американский баскетболист Джеремая Мартин, который ранее играл в NBA в составе «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс».

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