Красноярский БК «Енисей» объявил об уходе Ксэвьера Рэтан-Мэйса

— Канадец стал самым результативным игроком Единой лиги ВТБ, попутно побив рекорд — 991 очко за один сезон. Получил награды лучшего дебютанта и MVP сезона-2023/24 по версии игроков Единой лиги, — сообщили в пресс-службе красноярского клуба.