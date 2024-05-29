Красноярский БК «Енисей» объявил об уходе Ксэвьера Рэтан-Мэйса

29 мая красноярский баскетбольный клуб «Енисей» объявил об уходе канадского защитника Ксэвьера Рэтан-Мэйса. По данным СМИ, 30-летний игрок может подписать контракт с мадридским «Реалом».
— Канадец стал самым результативным игроком Единой лиги ВТБ, попутно побив рекорд — 991 очко за один сезон. Получил награды лучшего дебютанта и MVP сезона-2023/24 по версии игроков Единой лиги, — сообщили в пресс-службе красноярского клуба.
«Енисей» поблагодарил Ксэвьера за яркий сезон и пожелал новых рекордов.
Напомним, в начале мая сибирскую команду покинул американский баскетболист Джеремая Мартин, который ранее играл в NBA в составе «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс».