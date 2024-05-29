БЖД назначила дополнительные поезда на время проведения «Славянского базара»

Поезд международных линий № 209/210 будет отправляться из Витебска в 07:15 и прибывать в Москву в 16:59, в обратном направлении из Москвы поезд с гостями и участниками фестиваля отправится в 23:55 и прибудет в Витебск утром следующего дня в 08:36.
Расписание поезда № 644/643 Минск — Витебск — Минск составлено с учетом программы фестиваля — чтобы пассажиры могли приехать в Витебск к вечерней концертной программе, а после ее окончания отправиться обратно домой прямым ночным поездом, отметили в БЖД. Из Минска с 9 по 15 июля 2024 года поезд будет отправляться в 12:30 с прибытием в Витебск в 16:01, а обратно из Витебска он будет отправляться на следующие сутки в 01:28 и прибывать в Минск в 5:40.
«Интерьер вагонов данных поездов будет оформлен с использованием символики фестиваля, а в пути следования пассажиры смогут ознакомиться с историей и программой проведения мероприятия», — рассказали в БЖД.
Продажа билетов на эти поезда уже открыта.