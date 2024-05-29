В Примгидромете дали ответ по мощному снегопаду в Тернейском районе

Однако, чтобы развеять все сомнения, в Примгидромете был получен официальный комментарий. Специалисты метеорологической службы подтвердили, что на момент сообщений о снегопаде не было наблюдений за осадками в указанном регионе. Температурные показатели также не соответствовали зимним условиям, составляя около +6 градусов Цельсия. Однако, с учётом местной географии, метеорологи указали на теоретическую возможность снегопада в каких-то конкретных местах, особенно на перевалах.