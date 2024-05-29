В Примгидромете дали ответ по мощному снегопаду в Тернейском районе

В среду, 29 мая, в социальных сетях начала распространяться неожиданная новость о сильном снегопаде, который, якобы, обрушился на Тернейский район Приморского края, несмотря на близкое наступление лета. Видеоматериалы, демонстрирующие заваленные снегом трассы, вызвали недоумение и сомнения у пользователей интернета, сообщает ИА PrimaMedia.
Многие подписчики указали на то, что подобное явление сейчас кажется маловероятным, смотря на видео, и, учитывая погоду предыдущих солнечных майских дней.
Однако, чтобы развеять все сомнения, в Примгидромете был получен официальный комментарий. Специалисты метеорологической службы подтвердили, что на момент сообщений о снегопаде не было наблюдений за осадками в указанном регионе. Температурные показатели также не соответствовали зимним условиям, составляя около +6 градусов Цельсия. Однако, с учётом местной географии, метеорологи указали на теоретическую возможность снегопада в каких-то конкретных местах, особенно на перевалах.
«Метеостанция осадки не отмечает, температура +6 градусов, но теоретически на перевале где-нибудь возможен снег», — сообщают специалисты Примгидромета.
«Это прошлогоднее видео про терней», «В том году было», «Нет никакого снега, но очень холодно», — рассказывают о погоде местные жители Тернейского района.