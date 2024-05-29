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Количество пострадавших от укусов клещей в Пермском крае выросло до 5,5 тыс

В регионе начался весенний подъём клещевой активности.

Источник: РИА "Новости"

Количество пострадавших от нападений клещей в Пермском крае увеличилось до 5,5 тысячи человек, сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным ведомства на 23 мая 20224 года, в медицинские организации региона обратились 5521 человек, из которых 1337 — дети.

Наибольшее количество обращений было зафиксировано в нескольких округах Пермского края. Лидирующие позиции по укусам клещей заняли Добрянский, Карагайский и Пермский округи. Следом за ними идут Ильинский, Краснокамский и Уинский округи.

По данным краевого Роспотребнадзора, 42,5% снятых с пострадавших клещей были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. Клещевой вирусный энцефалит был зафиксирован у 1% членистоногих.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о сообщениях жителей Прикамья о большом количестве клещей на садовых участках. Жительница Березников опубликовала фотографию, на которой около 20 членистоногих осели на штанине женщины.

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