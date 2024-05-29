Количество пострадавших от укусов клещей в Пермском крае выросло до 5,5 тыс

Количество пострадавших от нападений клещей в Пермском крае увеличилось до 5,5 тысячи человек, сообщает краевой Роспотребнадзор.
По данным ведомства на 23 мая 20224 года, в медицинские организации региона обратились 5521 человек, из которых 1337 — дети.
Наибольшее количество обращений было зафиксировано в нескольких округах Пермского края. Лидирующие позиции по укусам клещей заняли Добрянский, Карагайский и Пермский округи. Следом за ними идут Ильинский, Краснокамский и Уинский округи.
По данным краевого Роспотребнадзора, 42,5% снятых с пострадавших клещей были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. Клещевой вирусный энцефалит был зафиксирован у 1% членистоногих.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о сообщениях жителей Прикамья о большом количестве клещей на садовых участках. Жительница Березников опубликовала фотографию, на которой около 20 членистоногих осели на штанине женщины.