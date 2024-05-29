В Иркутске продолжают устранять последствия непогоды

По поручению мэра Руслана Болотова организована откачка воды с проезжей части на улицах Николая Вилкова, Сосновая, Лермонтова, Салацкого, Декабрьских Событий, Желябова, Марата, в Кооперативном переулке.
«Подрядным организациям дано задание вывезти ветки, которые упали на дороги, газоны, тротуары во время непогоды. Соответствующие мероприятия уже провели на улицах Сибирских Партизан, Джамбула, Мира, Бродского, Баумана, Безбокова, Бочкина, Гоголя, Трактовой, Тимирязева, Российской, Сурнова, Баррикад. Отдельно отрабатываем обращения жителей», — подчеркнул руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии, в областном центре ежедневно проводятся текущие работы по очистке дорог, газонов, пешеходных зон.
Уборку тротуаров выполнили на Муравьева, Малой Розе, Шпачека, Авиастроителей, Челнокова, Маяковского, Профсоюзной, Полярной, Воронежской, Аргунова, Фридриха Энгельса, Марата, Свердлова, Ширямова, Чкалова, Ярослава Гашека, Канадзавы, бульваре Гагарина, в переулках 20-й Советский, Академика Окладникова, Богданова, МОПРа, Черемховский.
Также продолжается покос травы, прочистка ливневой канализации, приводят в порядок остановки общественного транспорта и территории возле них. Соответствующие мероприятия организованы во всех районах города.
Жителям напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутска по телефонам: 520−112, 269−783.