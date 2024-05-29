В Иркутске продолжают устранять последствия непогоды

«Подрядным организациям дано задание вывезти ветки, которые упали на дороги, газоны, тротуары во время непогоды. Соответствующие мероприятия уже провели на улицах Сибирских Партизан, Джамбула, Мира, Бродского, Баумана, Безбокова, Бочкина, Гоголя, Трактовой, Тимирязева, Российской, Сурнова, Баррикад. Отдельно отрабатываем обращения жителей», — подчеркнул руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.