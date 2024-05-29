В Ростовской области 1 июня изменится расписание четырех электричек

Причиной неудобств станут ремонтные работы на железнодорожных путях. Об этом предупредили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
График сдвинется для состава № 6820, который едет из Ростова в Зимовники. Из областного центра транспорт отправится в путь в 08:01, что на 33 минуты позже обычного. На конечную станцию пассажиры прибудут только в 14:14.
Из-за этого изменения коснутся обратного маршрута. Из поселка Зимовники состав № 6819 отъедет в 14:38. На станцию Ростов-Главный пассажиров привезут только в 20:05.
Также расписание сдвинут для пригородного поезда № 6814 сообщением Ростов — Волгодонская. Из донской столицы состав отъедет в 17:01 вместо 16:27. На конечную станцию в город атомщиков электричка прибудет в 23:15.
Незначительные изменения коснутся состава № 6812, который направится из Ростова в Сальск. Пригородный поезд отправится в путь на 10 минут позже — в 19:18. На конечной станции пассажиры окажутся в 22:36.
К привычному графику электрички вернутся 2 июня. Пассажирам, которым не подойдут изменения расписания, рекомендуется воспользоваться альтернативными видами транспорта.