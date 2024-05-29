Улицу Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге закроют до 3 июня

Специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» с 31 мая по 3 июня закроют улицу Сакко и Ванцетти — от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. На участке будут ремонтировать поврежденное дорожное полотно, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Объехать зону перекрытия можно будет по улицам Маршала Жукова, перекрестку Ленина и Шейнкмана.
Кроме того, изменит схему движения автобусный маршрут № 46 «Папанина — ТЦ “Лента”» Вместо улицы Сакко и Ванцетти общественный транспорт направят по улицам: Маршала Жукова — Боевых Дружин — Февральской Революции — Бориса Ельцина. Остановку «Площадь 1905 года» временно отменят.