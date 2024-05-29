Продолжается регистрация на международный молодежный форум «Байкал»

Старт регистрации был дан Губернатором Приангарья Игорем Кобзевым в региональном Доме молодежи 19 апреля. В этом году главная тема форума — «Цели устойчивого развития», которая включает в себя следующие направления: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества и диалог культур. Вся программа делится на два блока: проектный и образовательный. В первом будут разрабатывать общественно-политические, социально-экономические и культурные проекты, с которыми можно подать заявку на грантовую поддержку. В образовательном блоке пройдут лекции, мастер-классы, дискуссии, открытые диалоги и ролевые ситуационные игры.