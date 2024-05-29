Продолжается регистрация на международный молодежный форум «Байкал»

Подать заявку на участие в форуме можно на официальном сайте по ссылке до 29 июня: forum-baikal.ru/.
Старт регистрации был дан Губернатором Приангарья Игорем Кобзевым в региональном Доме молодежи 19 апреля. В этом году главная тема форума — «Цели устойчивого развития», которая включает в себя следующие направления: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества и диалог культур. Вся программа делится на два блока: проектный и образовательный. В первом будут разрабатывать общественно-политические, социально-экономические и культурные проекты, с которыми можно подать заявку на грантовую поддержку. В образовательном блоке пройдут лекции, мастер-классы, дискуссии, открытые диалоги и ролевые ситуационные игры.
Всего в этом году планируется отобрать 600 участников, привлечь около 150 экспертов, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. В форуме 2023 года приняло участие также 600 человек из 86 регионов России и других стран. По итогам работы форума молодые люди выиграли гранты на общую сумму более 15 миллионов рублей. В текущем году грантовая поддержка сохранится.
Напомним, международный молодежный форум «Байкал» проходит с 2008 года с целью создания эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов Российской Федерации и зарубежных стран. Организаторами форума выступают Правительство Иркутской области в лице министерства по молодежной политике под патронатом аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Федеральное агентство по делам молодежи.