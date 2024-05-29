Бывший красноярский бизнесмен и муж Елены Блиновской исчез из части в зоне СВО

Об этом сообщил телеграм-канал SHOT 29 мая.
Источник канала сообщил, что предприниматель у них больше не служит. Более того, силовики проверяют законность заключения контракта о военной службе. Интересуют правоохранителей и обстоятельства службы. Где находится Блиновский не уточняется.
Бизнесмен подписал контракт в марте. Это было использовано в суде для изменения меры пресечения его жене, «королеве марафонов» Елене Блиновской. Она находилась в СИЗО, но поскольку ее супруг ушел на фронт, то 4 детей оставались без родителей.
«Но не сработало», — написал SHOT.
Ранее сообщалось, что Блиновский собирал дроны в Донецке.