Бывший красноярский бизнесмен и муж Елены Блиновской исчез из части в зоне СВО

Бизнесмен подписал контракт в марте. Это было использовано в суде для изменения меры пресечения его жене, «королеве марафонов» Елене Блиновской. Она находилась в СИЗО, но поскольку ее супруг ушел на фронт, то 4 детей оставались без родителей.