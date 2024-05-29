Власти заказали проект продления улицы Монастырской до Мотовилихинских заводов

Согласно документации, протяженность нового участка составит 1,5 километра, ширина — 2 метра. Дорога будет двухполосной с велодорожкой. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть в проекте строительство разворотной площадки для общественного транспорта и размещение остановок. Закончить разработку проекта планируется к концу 2024 года.