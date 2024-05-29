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Власти заказали проект продления улицы Монастырской до Мотовилихинских заводов

Его оценили в 6,5 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Перми объявили аукцион на разработку проекта по продлению улицы Монастырской от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов. Проект оценили в 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

Согласно документации, протяженность нового участка составит 1,5 километра, ширина — 2 метра. Дорога будет двухполосной с велодорожкой. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть в проекте строительство разворотной площадки для общественного транспорта и размещение остановок. Закончить разработку проекта планируется к концу 2024 года.