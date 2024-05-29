В Москве с 22 июня закроют участок БКЛ от «Делового центра» до «Хорошевской»

В дептрансе добавили, что открытие Рублево-Архангельской линии обеспечит новыми маршрутами более 800 тыс. горожан, а также поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую линии до 10%. На новой линии будут пересадки на БКЛ, МЦК, Арбатско-Покровскую, Филевскую, Солнцевскую линии, а также первый и четвертый диаметры.