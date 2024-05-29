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В Москве с 22 июня закроют участок БКЛ от «Делового центра» до «Хорошевской»

С 22 июня закроют участок «Деловой центр»— «Шелепиха»— «Хорошевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы. Ограничения вводят для интеграции в Рублево-Архангельскую линию метрополитена, сообщил дептранс.

Источник: Агентство «Москва»

Сколько продлятся ограничения, неизвестно. Ведомство уточнило, что будет проводиться модернизация тоннелей и замена инженерных систем. Пассажирам рекомендуется ездить через Филевскую или Солнцевскую линии либо по МЦД-1 и МЦД-4 или МЦК. Также планируется открыть новый вестибюль на МЦК «Москва-Сити» и усилить маршруты наземного городского транспорта, проходящие через «Шелепиху».

В дептрансе добавили, что открытие Рублево-Архангельской линии обеспечит новыми маршрутами более 800 тыс. горожан, а также поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую линии до 10%. На новой линии будут пересадки на БКЛ, МЦК, Арбатско-Покровскую, Филевскую, Солнцевскую линии, а также первый и четвертый диаметры.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщал, что до 2030 года планируется достроить и открыть три новые линии метрополитена — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Кроме того, должны ввести четыре новые станции на существующих ветках — «Южный порт» (Люблинско-Дмитровская линия), «Гольяново» (Арбатско-Покровская), «Потапово» (Сокольническая) и «Суворовская» (Кольцевая).

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