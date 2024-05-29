ХК «Сибирь» предложил заключить контракт с нападающим Константином Сусловым

Всего он сыграл 54 матча, забросив шесть шайб. В КХЛ Константин Суслов играл за уральский «Автомобилист». По итогам трех матчей за екатеринбургскую команду ему не удалось набрать очков.
В начале мая 2024 года ХК «Сибирь» назначил Вадима Епанчинцева новым главным тренером клуба «Сибирь». Контракт с ним был заключен на два года. Прошлый сезон он провел в «Югре», дойдя с командой до полуфинала Кубка Петрова.
В марте глава Новосибирской области Андрей Травников представил коллективу клуба новое руководство. На должность гендиректора клуба назначили Льва Крутохвостова.
В завершившемся сезоне «Сибирь» не вышла в плей-офф, заняв 10-е место в конференции «Восток».