Как отметят День защиты детей в Астане

1 и 2 июня в парке Жетісу с 10 утра будет работать семейный фестиваль «Бөпе fair». Со 2 по 10 июня в парке аттракционов у ЦСО Ailand организуют ежедневную шоу-программу для детей с караоке, танцевальными баттлами, играми и конкурсами.