Как отметят День защиты детей в Астане

30 мая в 18:00 в Амфитеатре состоится церемония открытия сезона «Жасыл ел».
В 10 утра 31 мая в теннисном центре «Билайн Арена» общественный фонд «Бақытты шаңырақ» организует праздничное мероприятие для детей.
В это время в парке жилого массива «Железнодорожный» жителей приглашают на показательные выступления по мотокроссу «ЮНИМОТО».
30 мая в 10.00 часов в Доме Дружбы состоится Круглый стол «Защита детей — защита будущего страны».
С 18.00 часов будет организована концертная программа в формате плавающего театра на реке Есиль с участием артистов эстрады.
В это же время в парке Влюбленных организуют ярмарку продукции Европейских стран с развлекательной программой.
На площадке у здания Дворца школьников им. М. Утемисова ждут гостей на фестиваль уличного искусства «Энергия детства».
На Аллее Писателей в 12:00 можно посетить танцевальный флешмоб «Здоровый образ жизни — здоровая семья» и праздник детства «Балғын балалар — біздің болашағымыз».
В 12−14 часов в парке «Жерұйық» также организуют праздничные концерты «Здравствуй, лето!» и «Елдің бақыты — балалық шағы».
В Триатлон парке в это же время проведут семейный забег «Ailand Family Run».
В течение дня в парке аттракционов около центра семейного отдыха Ailand будет проходить летний фестиваль с анимационной программой для детишек.
В сквере Коргалжын жилого массива Коктал с 10.00 часов утра гостей ждет концертная программа «Koktal Junior».
Театр кукол к празднику подготовил сказку М. Аргимбаева «Элвин и жители волшебного леса». Показы — в 12:00 и 16:00 часов.
31 мая в ТРЦ «Mega Silk Way» выступит «Московский цирк Никулина». Представления будут проходить с 1 по 25 июня.
31 мая с 11.00 часов в парке Коктал пройдут Веселые старты для детей с особыми образовательными потребностями.
В парке «Жерұйық» в 15:00 часов того же дня организуют спортивные национальные игры по перетягиванию каната, поднятию гири, асык ату
В Триатлон парке в 15.00 часов состоятся традиционные Веселые старты «Папа, мама и я — вместе дружная семья».
Концерт «Бақытты балалар — бейбіт елдің тірегі» астанчане могут посетить в жилых массивах Кирпичный, Казгородок, Өндіріс и в парке Ататюрк в 11:00. На последней локации гостей ждут рисунки на асфальте, веселые старты для детей, выступления аниматоров и раздача сладких подарков.
В парках «Жетісу» и «Столичный» в 15:00 часов устроят веселые старты среди особенных детей.
1 и 2 июня в парке Жетісу с 10 утра будет работать семейный фестиваль «Бөпе fair». Со 2 по 10 июня в парке аттракционов у ЦСО Ailand организуют ежедневную шоу-программу для детей с караоке, танцевальными баттлами, играми и конкурсами.
В 6:30 утра в Триатлон парке 1 июня стартуют участники благотворительного забега «Charity Samruk Marathon — 2024».
1 и 2 июня на городской площади пройдет фестиваль «Creative Summer» с 14:00 до 20:00.
1 июня в 15.00 часов на Арбате состоится караоке мероприятие «Қара, оқы», юные участники смогут исполнить популярные песни на сцене.
1 июня в столичном Амфитеатре в течение всего дня будет проходить Детский фестиваль творчества и спорта.
В 11.00 часов 1 июня в жилом массиве «Пригородный» пройдет праздничный концерт для детей.
В сквере «Айгыржал» в жилом массиве «Уркер» в 14:00 начнется концерт с шоу-программой и аниматорами для детей.
На открытых площадках во всех пяти районах столицы будут проходить праздничные концерты.
Театр «Жастар» в 11:00 и 12:30 приглашает юных зрителей на сказку Л. Толстого «Буратино».
В этот же день в 15:00 на понтонной сцене на набережной реки Если пройдет праздничный концерт.
2 июня пройдет велопробег «Ерекше әлем» ко дню защиты детей, по объездной дороге Косшы- Ильинка с
Симфонический оркестр столичной филармонии выступит с благотворительным концертом «Балалардан балаларға базарлық», этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана “Атамекен” проведет День открытых дверей, а русский театр драмы имени Горького приглашает на показ сказки Супонина “Коза-Дереза”.
По инициативе районных акиматов для детей из малообеспеченных семей в честь праздника организуют походы в кино, музеи, театры.
В районах столицы ко Дню защиты детей официально откроют несколько новых дворовых пространств.