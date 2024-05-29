Воронежцев предупредили о временном закрытии парка «Орленок»

Открытие фестиваля в парке «Орленок» запланировано на 15:30 четверга, 30 мая. В рамках мероприятия выступят творческие коллективы, пройдут развлекательная шоу-программа и розыгрыши призов, будет организована работа тематических площадок. Гостей праздника ждут аниматоры в стиле фильмов «Стиляги» и «Чебурашка», тематические квесты, мыльное шоу, аквагрим, мастер-класс по живописи, танцевальный мастер-класс по брейк-дансу, а также ростовые куклы, ходулисты и мимы. Вход свободный.