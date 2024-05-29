В Новосибирске горсовет одобрил вырубку леса ради стройки на улице Бардина

По данным портала Atas.Info, на сессии горсовета в Новосибирске приняли решение о вырубке части леса на ЛДС «Сибирь» в районе улицы Бардина, где предполагается строительство жилого дома в рамках масштабного инвестиционного проекта «социальной направленности». Об этом сообщил глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.