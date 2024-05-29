Стало известно, какой будет погода в Иркутске на День города 2024

Столица Приангарья в этом году отмечает 363-летие. По традиции, день рождения областного центра выпадает на первую субботу июня, в этот раз — это первый день лета — 1 июня. Окажется ли небесная канцелярия милосердной к празднующим, подарит ли летнее тепло? КП-Иркутск спросила у синоптиков, какой будет погода в Иркутске на День города 2024.
Погода в Иркутске на День города 2024
Спешим обрадовать! Погода в Иркутске 1 июня будет идеальна для летних гуляний: ни холода, ни дождя, ни сильной жары.
— Погода в Иркутске на День города в 2024 году ожидается без осадков, — рассказывает начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометеорологического центра Иркутской области Анна Бабанова. — Подует юго-восточный ветер, который днем сменится на северо-западный. Скорость его 5−10 м/с.
Что касается температуры воздуха, то в ночь на субботу столбики уличных термометров покажут +6…+8, а днем потеплеет до +20…+22 градусов. Согласитесь, погода в Иркутске на День города 2024 отличная, позволит насладиться праздничным концертом, не отвлекаясь на дождь и ветер. Напомним, на площади графа Сперанского 1 июня выступит Юлия Савичева. Она поднимется на сцену в 21.00. Шоу Юлии Савичевой продлится 45−60 минут, а до нее иркутян будут поздравлять танцевальные коллективы города, кавер-группы «Пираты», «BURRN» и гости из Монголии. Начало в 17.30.
Кстати, воскресенье также станет отличным днем для прогулок на свежем воздухе. С утра 2 июня снова до +6…+8, а днем примерно, как и накануне в субботу — до +20…+22 градусов. А вот в ночь на 3 июня в областном центре возможен дождь.
Погода в Иркутске на День города 2024: что еще в программе
Площадь графа Сперанского — не единственное место, где пройдут концерты, розыгрыши, викторины. Гуляния запланированы на площади у памятника Александру III, в районе бульвара Гагарина, 9 и на островах Конный и Юность. В честь того, что День города Иркутска выпал на 1 июня — Международный день защиты детей — острова на Ангаре на один день станут Островами Детства. Там запланировано множество развлечений для ребят, а также угощения — мэрия закупила 10 000 порций мороженого, которое бесплатно раздадут юным иркутянам.