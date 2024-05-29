Стало известно, какой будет погода в Иркутске на День города 2024

Что касается температуры воздуха, то в ночь на субботу столбики уличных термометров покажут +6…+8, а днем потеплеет до +20…+22 градусов. Согласитесь, погода в Иркутске на День города 2024 отличная, позволит насладиться праздничным концертом, не отвлекаясь на дождь и ветер. Напомним, на площади графа Сперанского 1 июня выступит Юлия Савичева. Она поднимется на сцену в 21.00. Шоу Юлии Савичевой продлится 45−60 минут, а до нее иркутян будут поздравлять танцевальные коллективы города, кавер-группы «Пираты», «BURRN» и гости из Монголии. Начало в 17.30.