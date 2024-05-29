Второй семейный МФЦ откроется в Хабаровском крае в июне

— В семейном МФЦ можно оформить документы на начисление алиментов и всех видов детских пособий, записаться и встать в очередь в детский сад, подготовить свидетельства о рождении и смерти и многие другие услуги, — сообщили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края. Напомним, что первый семейный многофункциональный центр заработал в Хабаровском крае в декабре 2013 года — он открылся в столице региона. Проект семейного МФЦ реализуется совместно с Фондом поддержки детей. На эти цели регион получил 10 млн рублей из федерального бюджета как победитель конкурса по отбору инновационных социальных проектов.