Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Ряд пригородных поездов Крыма в июне будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка — Петрово в восточной части полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.