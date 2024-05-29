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Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Ряд пригородных поездов Крыма в июне будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка — Петрово в восточной части полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что речь идет о пригородных поездах сообщением «Керчь — Петрово», «Феодосия — Джанкой», «Владиславовка — Феодосия», «Керчь-Южная Новый парк — Феодосия» и «Феодосия — Симферополь».

«Пригородные поезда ЮППК будут курсировать по измененному графику 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 июня 2024 года из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка — Петрово», — сказано в сообщении.

В ведомстве рекомендуют ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на сайте компании, приобрести билеты заблаговременно можно в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».