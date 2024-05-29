Суд в Екатеринбурге взыскал с МВД России в пользу Дмитрия Бахтина 55 тыс. рублей

«Задача, которая стояла, она достигнута полностью. Мы отстояли свое законное право бороться за жизнь своего ребенка. Никто у меня этого права забрать не может, так как я не нарушаю закона и выхожу в одиночные пикеты. И буду продолжать это делать», — пояснил господин Бахтин.