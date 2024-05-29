Суд в Екатеринбурге взыскал с МВД России в пользу Дмитрия Бахтина 55 тыс. рублей

Об этом «Ъ-Урал» сообщила юрист семьи Бахтиных Юлия Липинская.
Согласно исковому заявлению о компенсации морального вреда (есть в распоряжении «Ъ-Урал»), защита требовала взыскать в пользу господина Бахтина 160,3 тыс. руб., из которых 100 тыс. руб.— в счет моральной компенсации, 60 тыс. руб. — в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя, 300 ₽ — в счет возмещения судебных расходов. Суд постановил взыскать 55,3 тыс. руб., из которых на компенсацию морального вреда пришлось 25 тыс. руб. В удовлетворении остальных исковых требований суд отказал.
«Мы хотели доказать, что Бахтина задержали незаконно, нарушили его право на проведение одиночного пикета и лишили нас возможности получить лекарственные препараты для ребенка в день, когда президент Владимир Путин приехал на территорию Екатеринбурга», — прокомментировала госпожа Липинская, добавив, что обжаловать решение суда они не будут.
«Задача, которая стояла, она достигнута полностью. Мы отстояли свое законное право бороться за жизнь своего ребенка. Никто у меня этого права забрать не может, так как я не нарушаю закона и выхожу в одиночные пикеты. И буду продолжать это делать», — пояснил господин Бахтин.
Напомним, 15 февраля господин Бахтин был задержан во время одиночного пикета, на него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. В этот же день Ленинский райсуд оштрафовал господина Бахтина на 10 тыс. руб. В марте Свердловский областной суд в Екатеринбурге отменил административное наказание Дмитрию Бахтину.