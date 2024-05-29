В одном из районов Самарской области ввели карантин из-за лептоспироза

В Самарской области нашли еще одно заболевание, которое несет опасность как для животных, так и для человека. Специалисты на этот раз выявили лептоспироз крупного рогатого скота.
— Признать территорию животноводческого помещения в селе Суринск неблагополучной по лептоспирозу и установить ограничительные меры (карантин), — говорится в приказе департамента ветеринарии Самарской области.
Из-за карантинных мер на территории запрещен вывоз скота на продажу, допуск его к открытым водоемам, выпас невакцинированных животных на пастбищах, где выпасался заболевший КРС, скармливание не вакцинированным животным кормов, в которых обнаружены инфицированные лептоспирозом грызуны.
По словам специалистов, заболевание проявляется у животных повышением температуры, развитием желтухи, малокровия, а также образованием язв на коже. Смертность среди них может достигать показателя от 65% до 90%.
Для людей лептоспироз также представляет серьезную угрозу. Инфекция передается от инфицированных животных через молоко и мясо, вызывая у человека схожие симптомы и требуя немедленного медицинского вмешательства.