Житель Башкирии задолжал сыну крупную сумму денег.

Шаранское районное отделение судебных приставов за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетних детей разыскивает Флюра А. 56-летний уроженец поселка Субханкулово Туймазинского района задолжал 16-летнему подростку более 3 500 000 рублей. Предположительно, мужчина скрывается на территории Московской области, трудоустроен неофициально, скрывает место работы.
«Он не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, поэтому по инициативе ГУФССП России по РБ объявлен в исполнительный розыск. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в дежурную часть приставов по телефонам: 8 (987) 587 26 16,