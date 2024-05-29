Житель Башкирии задолжал сыну крупную сумму денег.

«Он не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, поэтому по инициативе ГУФССП России по РБ объявлен в исполнительный розыск. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в дежурную часть приставов по телефонам: 8 (987) 587 26 16, 8 (347) 273−56−40 », — сообщили в региональной службе судебных приставов.