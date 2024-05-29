Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии задолжал сыну крупную сумму денег

Житель Башкирии задолжал сыну крупную сумму денег.

Источник: Башинформ

Шаранское районное отделение судебных приставов за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетних детей разыскивает Флюра А. 56-летний уроженец поселка Субханкулово Туймазинского района задолжал 16-летнему подростку более 3 500 000 рублей. Предположительно, мужчина скрывается на территории Московской области, трудоустроен неофициально, скрывает место работы.

«Он не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, поэтому по инициативе ГУФССП России по РБ объявлен в исполнительный розыск. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в дежурную часть приставов по телефонам: 8 (987) 587 26 16, 8 (347) 273−56−40», — сообщили в региональной службе судебных приставов.