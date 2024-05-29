Мизулина прокомментировала скандал с пропуском на ЕГЭ в Воронеже

Скандал с досмотром воронежских школьниц перед ЕГЭ прокомментировала в своем Telegram-канале Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Ранее в Министерстве образования сообщили, что досмотр проходил по всем правилам и без нарушений. Однако на опубликованном ролике с камер видеонаблюдения видно, как одна из девочек поднимает кофту перед мужчиной — сотрудником ППЭ.
«Прошу показать полное видео с камер видеонаблюдения всего процесса досмотра, а также видео с улицы перед входом в школу, где предположительно и снимали предметы одежды школьницы (с их слов). Есть обращения от девочек с их полными данными».