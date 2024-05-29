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Мизулина прокомментировала скандал с пропуском на ЕГЭ в Воронеже

Директор Лиги безопасного интернета потребовала полное видео с камер.

Скандал с досмотром воронежских школьниц перед ЕГЭ прокомментировала в своем Telegram-канале Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Ранее в Министерстве образования сообщили, что досмотр проходил по всем правилам и без нарушений. Однако на опубликованном ролике с камер видеонаблюдения видно, как одна из девочек поднимает кофту перед мужчиной — сотрудником ППЭ.

«Прошу показать полное видео с камер видеонаблюдения всего процесса досмотра, а также видео с улицы перед входом в школу, где предположительно и снимали предметы одежды школьницы (с их слов). Есть обращения от девочек с их полными данными».

написала Мизулина
образование
скандалы