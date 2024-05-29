Главные новости к 29 мая

Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета
Прошлым секретарем совета был помощник президента Игорь Левитин.
https://news.mail.ru/politics/61276794/
В Раде рассказали, сколько Зеленский будет президентом Украины
Владимир Зеленский будет оставаться президентом Украины до передачи полномочий следующему главе государства и до завершения военного положения.
https://news.mail.ru/politics/61274102/
Польша разрешила применять ее оружие для ударов по России
Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
https://news.mail.ru/politics/61277570/
Сайт СДЭК частично возобновил работу
Компания уведомила, что продолжает устранять оставшиеся проблемы и рассчитывает «как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций».
https://finance.mail.ru/2024−05−29/sayt-sdek-chastichno-vozobnovil-rabotu-61277278/
Температура воздуха в Дели побила рекорд
Температура воздуха в столице Индии установила новый рекорд, достигнув во вторник 49,9 градусов Цельсия.
https://pogoda.mail.ru/news/61275902/