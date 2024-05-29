МЧС предупреждает петербуржцев о непростой погоде: будет греметь, лить и колотить

Гроза остудит Петербург, нагретый до «оранжевого» уровня погодной опасности, в среду, 29 мая. Юго-запад города уже поливает.
Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, в среду в городе ожидаются грозы и ливневый дождь, местами возможен град.
Судя по погодной карте «Яндекса», около одиннадцати часов утра зонтики пригодились в Ломоносове, Петергофе и Стрельне.
В Петербурге продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. В прогнозах до 29 градусов тепла. На побережье Финского залива — чуть прохладнее.
Накануне сильный град прошёл в Красногвардейском районе.