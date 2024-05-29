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МЧС предупреждает петербуржцев о непростой погоде: будет греметь, лить и колотить

Синоптики сулят Петербургу жару, грозу и град.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 82% 756 мм рт. ст. +20°

Гроза остудит Петербург, нагретый до «оранжевого» уровня погодной опасности, в среду, 29 мая. Юго-запад города уже поливает.

Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, в среду в городе ожидаются грозы и ливневый дождь, местами возможен град.

Судя по погодной карте «Яндекса», около одиннадцати часов утра зонтики пригодились в Ломоносове, Петергофе и Стрельне.

В Петербурге продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. В прогнозах до 29 градусов тепла. На побережье Финского залива — чуть прохладнее.

Накануне сильный град прошёл в Красногвардейском районе.