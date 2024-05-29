В День защиты детей ограничат движение транспорта и не будут продавать алкоголь в центре Екатеринбурга

Также 1 июня с 8:00 до 15:00 будет действовать запрет на продажу алкоголя в периметре празднования Дня защиты детей. Речь идет о торговых точках, расположенных на проспекте Ленина — от улицы Мира до улицы Восточной, на улице Мира — от улицы Малышева до улицы Первомайской и на улице Гагарина — от улицы Малышева до улицы Блюхера.