В День защиты детей ограничат движение транспорта и не будут продавать алкоголь в центре Екатеринбурга

В постановлении горадминистрации отмечается, что с 00:00 до 16:00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина — от улицы Мира до улицы Гагарина и по улице Мира — от улицы Малышева до улицы Первомайской.
С 11:00 до 14:00 автомобили не смогут курсировать по проспекту Ленина — от улицы Гагарина до улицы Восточной и по улице Гагарина — от улицы Малышева до улицы Блюхера. Общественный транспорт будет объезжать эти участки дорог.
Также 1 июня с 8:00 до 15:00 будет действовать запрет на продажу алкоголя в периметре празднования Дня защиты детей. Речь идет о торговых точках, расположенных на проспекте Ленина — от улицы Мира до улицы Восточной, на улице Мира — от улицы Малышева до улицы Первомайской и на улице Гагарина — от улицы Малышева до улицы Блюхера.