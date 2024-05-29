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В День защиты детей ограничат движение транспорта и не будут продавать алкоголь в центре Екатеринбурга

Первого июня, в День защиты детей, в центре Екатеринбурга будут введены транспортные ограничения. Это необходимо для организации праздничных и спортивных площадок.

В постановлении горадминистрации отмечается, что с 00:00 до 16:00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина — от улицы Мира до улицы Гагарина и по улице Мира — от улицы Малышева до улицы Первомайской.

С 11:00 до 14:00 автомобили не смогут курсировать по проспекту Ленина — от улицы Гагарина до улицы Восточной и по улице Гагарина — от улицы Малышева до улицы Блюхера. Общественный транспорт будет объезжать эти участки дорог.

Также 1 июня с 8:00 до 15:00 будет действовать запрет на продажу алкоголя в периметре празднования Дня защиты детей. Речь идет о торговых точках, расположенных на проспекте Ленина — от улицы Мира до улицы Восточной, на улице Мира — от улицы Малышева до улицы Первомайской и на улице Гагарина — от улицы Малышева до улицы Блюхера.

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