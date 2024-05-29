Нижегородские школьники смогут пересдать ОГЭ после технического сбоя

Стоит отметить, что из почти 23 тысяч выпускников, принимавших участие в государственной итоговой аттестации в этот день, порядка 4,5 тысяч не смогли сдать экзамен. Этим ребятам будет предоставлена возможность сдачи экзаменов в ближайшее время, а именно — 30 мая, 10 и 14 июня, т. е. без ожидания резервных дней во второй половине июня.