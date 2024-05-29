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Нижегородские школьники смогут пересдать ОГЭ после технического сбоя

Порядка 4,5 тысяч учеников не смогли сдать экзамен.

Источник: Время

Министерство образования и науки Нижегородской области прокомментировало технический сбой, случившийся на ОГЭ 27 мая. Пост с разъяснениями и дальнейшими инструкциями опубликован на странице ведомства в социальной сети.

Напомним, что в Нижегородской области в понедельник, 27 мая, проводились экзамены для выпускников девятых классов по обществознанию, биологии, информатики и химии. В процессе экзамена возникла нештатная ситуация с получением контрольных материалов.

Некоторые школьники находились в пунктах проведения экзаменов более четырех часов с момента планового начала, поэтому министерством были даны рекомендации по организации питания.

«Министерство образования и науки Нижегородской области приносит извинения обучающимся, их родителям и педагогам за неудобства, доставленные в результате сложившейся нештатной ситуации».

говорится в сообщении

Стоит отметить, что из почти 23 тысяч выпускников, принимавших участие в государственной итоговой аттестации в этот день, порядка 4,5 тысяч не смогли сдать экзамен. Этим ребятам будет предоставлена возможность сдачи экзаменов в ближайшее время, а именно — 30 мая, 10 и 14 июня, т. е. без ожидания резервных дней во второй половине июня.

Участники ГИА, принявшие участие в экзамене и завершившие выполнение экзаменационной работы, впоследствии решившие, что в случае отсутствия задержки начала экзамена, могли бы написать его лучше, могут инициировать аннулирование его результата. При этом также выбрать удобный день для пересдачи экзамена.

Напомним, что вчера, 28 мая, в регионе в штатном режиме прошел единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов по русскому языку.

образование