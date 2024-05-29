«Может, туда песок золотой надо привезти?»: Дмитрий Махонин собирается штрафовать чиновников за отсутствие пляжей

— Вы можете объяснить, в чем сложность организации мест отдыха у воды? — спросил он. — По моим данным, 39 муниципальных образований не проводят работу по созданию пляжной инфраструктуры. Может быть, есть что-то, чего я не знаю? Может, песок надо золотой привезти, и это очень дорого? Из года в год мы фиксируем, что Пермский край занимает последние места по организации мест отдыха. А ведь мы являемся лидерами по количеству рек и водных объектов. В связи с этим мой вопрос: что мешает работать?