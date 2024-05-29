«Может, туда песок золотой надо привезти?»: Дмитрий Махонин собирается штрафовать чиновников за отсутствие пляжей

Накануне лета тема пляжей и мест массового отдыха у воды рассматривалась на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края.
— Чтобы обеспечить безопасность людей на водных объектах в летний период необходимо организовывать места массового отдыха у воды, — выступил на заседании заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС по Пермскому краю Вадим Арамилев. — По статистике, на специально оборудованных пляжах, где дежурят подготовленные спасатели, происшествий не случается. Гибель людей на воде происходит в необорудованных и опасных для купания местах.
Прошлым летом на водоемах Пермского края произошло 40 происшествий, в результате которых погибло 40 человек, в том числе восемь детей. Больше всего людей утонуло в Перми — 12 человек, в Пермском МО — три человека, в Чайковском, Березниках, Карагае, Очере по два.
Основная причина гибели — это купание в состоянии алкогольного опьянения, в необорудованных местах и оставление детей у воды без присмотра.
— Главам муниципальных образований было рекомендовано оборудовать на каждой территории не менее одного места отдыха на воде, однако в 39 муниципальных образованиях эта работа не проводится. По факту люди купаются в местах, где выставлены щиты «Купаться запрещено», а ведь безопасность граждан является одной из приоритетных задач, — закончил выступление Вадим Арамилев.
Далее слово взял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
— Вы можете объяснить, в чем сложность организации мест отдыха у воды? — спросил он. — По моим данным, 39 муниципальных образований не проводят работу по созданию пляжной инфраструктуры. Может быть, есть что-то, чего я не знаю? Может, песок надо золотой привезти, и это очень дорого? Из года в год мы фиксируем, что Пермский край занимает последние места по организации мест отдыха. А ведь мы являемся лидерами по количеству рек и водных объектов. В связи с этим мой вопрос: что мешает работать?
Дмитрий Махонин поручил провести проверку, почему не исполняются поручения, и работа в этом направлении игнорируется. Также губернатор поручил Минфину найти механизм, который будет штрафовать муниципальные образования, где не ведется эта работа.
— Я не хочу вас уговаривать работать. Я задал вопрос, что мешает? Значит, это элементарная лень! Сделайте хотя бы по одному пляжу, чтобы люди безопасно ходили туда и могли цивилизованно отдыхать у воды!