В Воронеже не выявили этических нарушений при досмотре перед ЕГЭ

По данным местных Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе № 62 накануне экзамена по русскому языку. Утверждается, что девочек при осмотре в поисках телефонов «заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали». Также сообщалось, что ученицы проходили через металлоискатель несколько раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени.