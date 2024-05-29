В Воронеже не выявили этических нарушений при досмотре перед ЕГЭ

По данным местных Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе № 62 накануне экзамена по русскому языку. Утверждается, что девочек при осмотре в поисках телефонов «заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали». Также сообщалось, что ученицы проходили через металлоискатель несколько раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени.
В областном правительстве подчеркнули, что рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер.
«Материалы видеозаписи подтверждают, что вход в пункт был организован с 9:01 в соответствии с рекомендациями. Для исключения проноса запрещенных предметов и соблюдения мер безопасности использовался стационарный металлоискатель. Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушений этических норм не наблюдается».
Там уточнили, что на камере не зафиксировано случаев прикосновения специалистов ППЭ к выпускникам, осмотр при помощи ручного металлодетектора проходил корректно, с привлечением охранника женского пола.
В правительстве Воронежской области пояснили, что более 130 из 143 выпускников прошли рамку без проблем. Девочки выкладывали личные вещи после выхода из ППЭ и передавали их сопровождающим.
«Конфликтных ситуаций в рамках входа в ППЭ не зафиксировано. Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось. К 9:50 вход в ППЭ был завершен, все участники размещены в аудиториях», — указали власти.
При этом участники экзамена не подали апелляций на нарушение порядка ГИА, актов о досрочном завершении испытаний не составлялось. В медицинский пункт поступило одно обращение, вызванное плохим самочувствием выпускницы, которая после оказания медпомощи вернулась в аудиторию.
Для контроля за соблюдением прав школьников подготовлены материалы для передачи в соответствующие органы, также им и общественности покажут записи с камер видеонаблюдения.