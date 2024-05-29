250 деревьев — за весну! Как угольщики и экологи участвовали в посадках

Девять новых зелёных аллей появилось в мае в Новокузнецке и Междуреченске. Их заложили сотрудники Распадской угольной компании.
Юные яблони и рябины, липы, ели и кедры горняки и экологи Распадской высадили в рамках акции «Сад памяти». Эта акция проходит ежегодно и посвящена героям Великой Отечественной войны.
В память о героях.
Основные посадки в Междуреченске прошли в городском парке. Здесь собрались представители городской администрации, угольщики, общественники и волонтёры. Зелёный десант угольной компании оказался одним из самых многочисленных. Прошлой весной в междуреченском парке угольщики посадили яблоневую аллею. В этом году с радостью отметили, что все деревца прижились и скоро зацветут.
«Мы ежегодно участвуем в посадках деревьев в Междуреченске, Новокузнецке, Осинниках, Калтане. Новые аллеи — это дань памяти и уважения героям, а ещё зелёные уголки отдыха для всех горожан», — говорит генеральный директор Распадской угольной компании Владимир Мельниченко.
В мае компания принимала на своей площадке в Междуреченске участников всероссийского экологического форума. После обсуждения за круглым столом эксперты и гости экофорума вышли на посадку деревьев. Вместе с угольщиками они заложили новую Аллею поколений у городской больницы.
«Эта аллея станет радовать своей красотой и сотрудников больницы, и наших пациентов. Всем будет приятно здесь гулять, ходить на работу. Спасибо, что подарили нам такую зелёную зону», — поделился главный врач Междуреченской городской больницы Алишер Баховудинов.
Свой вклад в озеленение Междуреченска внесли и железнодорожники компании. Сотрудники Томусинского погрузочно-транспортного управления посетили школу № 26 и вместе с волонтёрами школьного клуба «На равных» высадили на её территории кедровую аллею. У сотрудников ТПТУ большой опыт в посадке деревьев, которым они поделились с юными волонтёрами.
«Я узнала много полезного, например, какой глубины должна быть посадочная яма, чтобы дерево прижилось, как правильно его подвязывать, чтобы держалось крепко», — рассказала ученица 7 «Д» класса школы № 26 Маргарита Сысоева.
Яблони на радость людям.
Акцию «Сад памяти» поддержали и новокузнечане. В минувшую пятницу, 24 мая, пять десятков деревьев высадили волонтёры-угольщики и неравнодушные горожане неподалёку от школы № 2 по ул. Филиппова. Эту аллею местные жители называют незаслуженно забытой. Пешеходная дорожка проходит через неблагоустроенную зелёную зону и связывает жилой квартал с детскими садами и школой. Ежедневно здесь проходят сотни людей. Теперь дорога станет более живописной — на аллее высадили молодые яблони.
Преобразился и Новоильинский район — не только самый молодой, но и самый зелёный в Новокузнецке. Этой весной здесь, на улице Косыгина, обогатители фабрики высадили молодые липы.
"При выборе саженцев для озеленения городов юга Кузбасса мы давно отказались от одного вида деревьев, — говорит участница акции, заместитель начальника управления охраны окружающей среды РУК Зульфия Хамитова. — Если раньше для посадок выбирали хвойные виды, в основном сосны, то теперь стараемся подарить городам и лиственные — липы, сирень, яблони, рябины. Все саженцы выращены в сибирских питомниках. Они хорошо приживаются в городской черте и дарят жителям тень и аромат своих соцветий.
Угольщики помогли благоустроить ещё одну зону отдыха в Новокузнецке, в микрорайоне Абагуровский разъезд. Здесь живут около 800 человек, летом побольше — за счёт дачников. Жители своими силами частично оборудовали зону отдыха «Утиное озеро». И продолжают заниматься её реконструкцией. В этом помогли работники Кузнецкпогрузтранса, высадив здесь рябины.
50 саженцев рябины и сирени украсили комплекс «Кузбасской ярмарки». Теперь это Выставочная аллея. А всего благодаря угольщикам весной этого года высадили 250 молодых деревьев и декоративных кустарников.
«Весной мы высадили 250 саженцев разных деревьев: яблони, липы, кедра, елей и других. На эти цели компания направила 750 тысяч рублей. Акции по озеленению мы обязательно продолжим осенью», — сообщила главный специалист управления охраны окружающей среды РУК Алина Гончарова.
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