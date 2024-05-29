250 деревьев — за весну! Как угольщики и экологи участвовали в посадках

"При выборе саженцев для озеленения городов юга Кузбасса мы давно отказались от одного вида деревьев, — говорит участница акции, заместитель начальника управления охраны окружающей среды РУК Зульфия Хамитова. — Если раньше для посадок выбирали хвойные виды, в основном сосны, то теперь стараемся подарить городам и лиственные — липы, сирень, яблони, рябины. Все саженцы выращены в сибирских питомниках. Они хорошо приживаются в городской черте и дарят жителям тень и аромат своих соцветий.