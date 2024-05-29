Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в Челябинской области 30 мая

«В очередной раз Южный Урал находится на границе очень контрастных воздушных масс. В ближайшие сутки на территории региона образуется центр циклона, в связи с чем ожидаются сильные осадки, в северной половине области — прохладная погода, а на юге — сохранится тепло», — комментирует синоптик Кристина Карпова.