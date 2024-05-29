Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в Челябинской области 30 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В очередной раз Южный Урал находится на границе очень контрастных воздушных масс. В ближайшие сутки на территории региона образуется центр циклона, в связи с чем ожидаются сильные осадки, в северной половине области — прохладная погода, а на юге — сохранится тепло», — комментирует синоптик Кристина Карпова.
Детально все будет так: в ближайшие сутки облачно с прояснениями, прошумят кратковременные дожди, ночью местами — сильные, на севере — с мокрым снегом, в отдельных районах не исключены грозы.
Ветер восточный, северо-восточный 4−9 м/с, локально порывы до 15 м/с. Температура воздуха 30 мая ночью плюс 2−7, на юге — до 13 градусов, днем в четверг плюс 13−18, на юге — до 23 тепла.
Непосредственно в Челябинске пройдет кратковременный дождь, ночью местами — сильный, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 3−5, завтра днем — плюс 13−15 градусов.