Самарцам показали отремонтированную дорогу на улице XXII Партсъезда

В Самаре завершили ремонт проезжей части на улице XXII Партсъезда. Местный блогер Евгений Щекин поделился кадрами, на которых видно, как сейчас выглядит дорога на участке от улицы Ново-Садовой до улицы Солнечной.
— Вообще красавчики! Могут же делать, — с энтузиазмом отозвались на эту новость интернет-пользователи.
Движение по этому участку планируют открыть в июне. Во время ремонта проезжую часть расширили, что, по мнению властей, поможет избавиться от пробок в этом районе.
Напомним, общая толщина дорожного «пирога» оказалась больше одного метра. Ремонт дороги также предполагал обустройство тротуаров, пешеходных переходов, разделительной полосы, кармана для общественного транспорта около подъезда к улице Ново-Садовой.