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Самарцам показали отремонтированную дорогу на улице XXII Партсъезда

В Самаре движение по улице XXII Партсъезда в границах Солнечной и Ново-Садовой планируют открыть в июне.

В Самаре завершили ремонт проезжей части на улице XXII Партсъезда. Местный блогер Евгений Щекин поделился кадрами, на которых видно, как сейчас выглядит дорога на участке от улицы Ново-Садовой до улицы Солнечной.

— Вообще красавчики! Могут же делать, — с энтузиазмом отозвались на эту новость интернет-пользователи.

Движение по этому участку планируют открыть в июне. Во время ремонта проезжую часть расширили, что, по мнению властей, поможет избавиться от пробок в этом районе.

Напомним, общая толщина дорожного «пирога» оказалась больше одного метра. Ремонт дороги также предполагал обустройство тротуаров, пешеходных переходов, разделительной полосы, кармана для общественного транспорта около подъезда к улице Ново-Садовой.