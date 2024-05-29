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С 29 мая в Ростове-на-Дону ожидаются дожди

Кратковременные дожди в течение трех дней прогнозируют в Ростове-на-Дону.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 82% 756 мм рт. ст. +20°

Кратковременные осадки ожидаются в Ростове-на-Дону с 29 мая и до конца месяца. Об этом предупредили синоптики.

Сегодня, 29 мая, небольшой дождь с грозой прогнозируют на вечер. Днем столбики термометров сохранятся в пределах +25−27 градусов. Ветер будет северо-восточным и восточным с переходом на юго-восточный 7−12 м/с.

30 мая кратковременный дождь пройдет ночью, днем должно быть без существенных осадков. Температура воздуха в темное время суток составит +14−16, в светлое время — от +27 до +29 градусов.

31 мая, наоборот, ночь пройдет без осадков, а днем возможно непродолжительное ненастье. Температура воздуха ночью составит +15−17, а днем поднимется до +28−30 градусов. Ветер обещают западной четверти 5−10 м/с.