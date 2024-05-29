С 29 мая в Ростове-на-Дону ожидаются дожди

Кратковременные осадки ожидаются в Ростове-на-Дону с 29 мая и до конца месяца. Об этом предупредили синоптики.
Сегодня, 29 мая, небольшой дождь с грозой прогнозируют на вечер. Днем столбики термометров сохранятся в пределах +25−27 градусов. Ветер будет северо-восточным и восточным с переходом на юго-восточный 7−12 м/с.
30 мая кратковременный дождь пройдет ночью, днем должно быть без существенных осадков. Температура воздуха в темное время суток составит +14−16, в светлое время — от +27 до +29 градусов.
31 мая, наоборот, ночь пройдет без осадков, а днем возможно непродолжительное ненастье. Температура воздуха ночью составит +15−17, а днем поднимется до +28−30 градусов. Ветер обещают западной четверти 5−10 м/с.